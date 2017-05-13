Гройсман: Рішення про призначення коштів оточення Януковича ухвалить ВР

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Субота, 13 травня 2017, 09:43

Рішення про цільове призначення коштів, конфіскованих у оточення екс-президента України Віктора Януковича, буде приймати Верховна Рада України.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Це питання безпосередньо консультацій в рамках коаліції, ми будемо це обговорювати з точки зору того, які є пріоритети", - зазначив він.

На думку Гройсмана, кошти можна направити на підвищення обороноздатності та реалізацію інфраструктурних проектів (лікарні, школи).

"Ми як уряд хочемо провести спочатку консультації і потім внести узгоджене рішення про використання цього ресурсу", - додав Гройсман.

Інтерфакс-Україна 

Теми: Янукович гроші Верховна Рада
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