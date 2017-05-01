Лещенко: "кошти Януковича" конфіскували з порушеннями за 2 тижні

Рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів, які нібито належали оточенню Віктора Януковича, суд у Краматорську прийняв, визнавши винним номінального власника однієї з фірм Сергія Курченка Аркадія Кашкіна.

Про це пише народний депутат Сергій Лещенко у своєму блозі на "Українській правді".

Він зазначає, що справу стосовно Кашкіна було відкрито 15 березня 2017 року, а вирок суду було винесено вже через два тижні, 28 березня 2017 року.

Як раніше повідомляв генпрокурор Юрій Луценко, 28 квітня рішення суду набуло законної сили, оскільки закінчився місячний термін для апеляції.

За словами Лещенка, Кашкін був номінальним власником в одній із фірм Курченка.

"Два роки тому цей же Кашкін вже був судимий за те, що за 500 доларів продав свої паспортні дані і став фіктивним господарем компанії Курченка "ГазУкраїна-2020". А компанія "ГазУкраїна-2020" розікрала кошти Нафтогазу на 450 мільйонів гривень, коли НАК перерахував Курченку передоплату за нафтопродукти - і нічого не отримав", - пише депутат.

За його словами, оскільки ніяких паперів від імені фірми Кашкін не підписував, він тоді погодився на угоду зі слідством, суд визнав його роль у злочинній організації нікчемною і присудив штраф 51 тисяч гривень.

"При чому, якщо два роки тому суд сказав, що Кашкін "не брав участі у фінансово-господарській діяльності цього підприємства та не отримував від неї прибутку", то тепер Кашкін перетворився на повноцінного "члена злочинної організації Януковича-Курченка", - зазначає Лещенко.

Він також стверджує, що справа про злочинну банду Януковича ніяк не підсудна суду в Краматорську, який прийняв рішення про конфіскацію коштів.

Крім того, за словами депутата, цим рішенням суду здійснили спецконфіскацію коштів, які були арештовані за зовсім іншим кримінальним провадженням.

"Те, що зараз конфіскують, було заморожено багато місяців тому в рамках справи щодо Арбузова, якого звинувачували в розтраті держбюджету при створенні відомчого телеканалу "Банківське телебачення". Яким чином ці кошти перекочували в справу Курченка і його фіктивного директора Кашкіна - незрозуміло", - зазначає Лещенко.

Він також нагадує, що півроку тому Луценко нарікав, що Україна не може конфіскувати ці півтора мільярди, бо не встановлено власника офшорних компаній, які виступають номінальними власниками цінних паперів. Кіпр цю інформацію так і не надав.

"Офшорні фірми, які тримали конфісковані ОВДП, частково були продані третім особам - в тому числі депутату Онищенку, який переховується в Лондоні, та російському бізнесменові Фуксу. Які, в свою чергу, могли перепродати офшорки далі кому завгодно. Тобто, конфіскувавши за зовсім "лівою" "справою Кашкіна" ці кошти, насправді Україна може отримати позови від нових власників компаній, на які Арбузов вішав облігації", - пише депутат.

Він також вказує на те, що під конфіскацію потрапляють частково гроші, частково - цінні папери (валютні ОВДП), і на частину з них термін погашення ще не настав.

"Відповідно, за частину в цінних паперах грошей бюджет не отримає - буде скорочений лише держборг", - зазначив він.

Депутат також підкреслив, що конфісковані кошти підуть не на потреби АТО, а, згідно з постановою Кабміну, 30% грошей піде в регіони за програмами "фонд регіонального розвитку" та "субвенції місцевим бюджетам".

"Ну а ще 22% спецконфіскації піде за такою актуальною для зони військових дій програмою, як "державна підтримка сільськогосподарських виробників". Якщо будете шукати в цьому списку структури Косюка, Бахматюка або самого Порошенка - думаю, не помилитеся", - пише Лещенко.

Він стверджує, що насправді ніякого прогресу в розслідуванні банди Януковича не відбулося.

Як повідомлялося, у п'ятницю 28 квітня стало відомо, що заарештовані майже 1,5 мільярдів доларів екс-президента Віктора Януковича і його команди будуть перераховані до держбюджету України. Пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що перерахування коштів завершилося.

Українська правда