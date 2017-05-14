Порошенко каже, що АП не може розслідувати вбивство Шеремета

400 переглядів
0
Неділя, 14 травня 2017, 16:35

Президент Петр Порошенко заявив, що шість разів зустрічався із керівниками розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Про це він сказав під час прес-конференції у неділю.

Перед цим Порошенко вибачився перед журналістом Михайлом Ткачем через те, що його не допускали у футболці із написом "Хто вбив Павла?" до приміщення на територію адміністрації президента, де проходитиме прес-конференція президента.

"Я приношу вибачення. Я не знав про це і я вважаю, що це є неприйнятним", - сказав він.

Щодо інформаційних записок, які свідчать про прослуховування журналістів "Української правди", Порошенко сказав, що треба "дочекатися результатів слідства".

"Давайте разом почекаємо результатів розслідування. Зараз я не можу це коментувати. Якщо ви вважаєте, що президент України має підмінити Національну поліцію, яка проводить слідство у справі Шеремета, я маю створити окремий слідчий підрозділ, який буде робити окремі слідчі дії, моя відповідь дуже проста – це незаконно і неконституційно", - сказав він.

"Скільки раз я зустрічався зі слідчою групою, - 6 разів. Були і керівник слідства, і Князєв, тоді ще була Хатія (Деканоідзе – ред.), були представники СБУ, був перший заступник генпрокурора", - сказав він.  

Порошенко додав, що має забезпечити "прозорість слідства" і вважає, що "неправильно, коли в Адміністрації президента будуть дублювати слідство".

Порошенко ще раз пригадав, що запросив іноземців для прозорого розслідування. Він також звернувся до журналістів:

"Якщо ви очікуєте, що якісь мої кроки, рішення, дії призведуть до прискорення цього процесу (розслідування – ред.), я вас запрошую", - сказав Порошенко.

Як відомо, колишнього співробітника Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігоря Устименка  викликали на допит на 15 травня.

Українська правда

Теми: Справа Шеремета Порошенко
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Порошенко: "Змиті" докази на місці загибелі Шеремета можуть бути предметом розслідування 14 травня 2017, 16:42
Колишнього СБУшника Устименка допитають у справі Шеремета 15 травня 14 травня 2017, 15:29
Порошенко незадоволений розслідуванням вбивства Шеремета 14 травня 2017, 15:29
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Порошенко натякнув, що дружина сама вирішила піти на канал Ахметова
Примусової евакуації із зони АТО не буде – президент
Президент про скандальну футболку сина: Це був Хеллоуін, вертеп
Під Мінськом є підпис Путіна, його можна судити – Порошенко
Усі новини
19 онлайн-сервісів

Отримати закордонний паспорт, орендувати житло, сплатити комуналку: сервіси, які полегшать життя

Шана різноманіттю

Як це – бути переселенцем із Донецька