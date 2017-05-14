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Колишнього СБУшника Устименка допитають у справі Шеремета 15 травня

Неділя, 14 травня 2017, 15:29
Колишнього СБУшника Устименка допитають у справі Шеремета 15 травня

Колишнього співробітника Служби безпеки, який фігурує у розслідуванні журналістів щодо справи про вбивство Павла Шеремета, Ігоря Устименка  викликали на допит на 15 травня.

Про це повідомив президент Петро Порошенко під час великої прес-конференції  14 травня у Києві.

"Мене проінформували, що на понеділок пан Устименко викликаний на допит і буде допитаний. Те, що можна буде знати ЗМІ, ви будете про це знати", – сказав він.

Глава держави також наголосив, що не задоволений тим, що вбивця Шеремета досі не поніс покарання.

Порошенко подякував  журналістам, які провели своє розслідування. Та зазначив, що всі матеріали, які є у розпорядженні  журналістів і експертів, будуть долучені до справи.

Як відомо, напередодні журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили першу частину розслідування, документальний фільм "Вбивство Павла", у якому виклали раніше невідомі факти про вбивство Шеремета.

Зокрема, вони встановили, що під будинком, де жив Шеремет, у ніч, коли під машину журналіста заклали вибухівку, перебували підозрілі червоний "Мерседес" і сіра "Шкода", водія останньої вдалося розшукати. Ігор Устименко, як розповіли джерела у Службі безпеки України, в 2014 році працював у СБУ.

Після виходу фільму в ефір у СБУ заявили, що Ігоря Устименка було звільнено у квітні 2014 року.

Один із учасників журналістського розслідування Дмитро Гнап розповів, що, судячи з реакції свідків, із якими спілкувалося "Слідство. Інфо", слідчі з ними не говорили.

11 травня Міністерство внутрішніх справ викликало на допит авторів фільму-розслідування "Вбивство Павла" й Ігоря Устименка у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Українська правда

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Теми: Справа Шеремета
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