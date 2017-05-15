У СБУ заявили, що випадково потрапили на пікет під вікнами Шабуніна

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Понеділок, 15 травня 2017, 12:53

У Службі безпеки України стверджують, що опинилися під будинком керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна під час пікету щодо декларування випадково.

Про це заявив начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко на брифінгу з головою відомства Василем Грицаком.

"Що стосується Шабуніна – це йдеться про мого підлеглого, напевно, слідчого Матковського… Він дійсно був поблизу будинку Шабуніна, але я вам відповідально заявляю: ми не працюємо ні по Шабуніну, ні по інших українських громадських політичних діячах", – заявив він  

Відпрацьовували іншу справу, "працювали в екстреному режимі", – запевнив Віктор Кононенко.

За його словами, зі Шабуніним вийшов "збіг обставин", коли правоохоронці "відпрацьовували ринок "сотників" і "тисячників" Київської області, встановлювали людей й ідентифікували з патріотами – Автомайданом і ветеранами 95 бригади".

"Багато в чому винен він (Матковський). Він не відпрацював – і не розумів, куди він їде. Погодьтеся, він би не брав ні "Автомайдан" з собою, ні ветеранів 95-ї бригади (якби розумів, що їде до Шабуніна – ред.), щоб вони йому допомагали. Такі речі так не робляться", – заявив Кононенко.

"Тобто це випадковість. Але за те що він, призвів до звинувачень Служби, він понесе відповідальне покарання службове", – запевнив він.

Представник СБУ зазначив: "Я готовий при вас усіх попросити пробачення за те, що ми змусили пана Шабуніна хвилюватися".

"Але я хотів би, і щоб він попросив пробачення, бо він перейшов у звинуваченнях на персоналії. Ми до цього не опускаємося і собі цього не дозволяємо", – додав Кононенко.  

На запитання, чи були випадковими зустрічі в аеропорту інших активістів, він сказав: "Я не готовий вам сказати, хто кого зустрічає в аеропорту, – я можу прокоментувати ті факти, які знають".

13 травня народний депутат Сергій Лещенко написав про діалог після прильоту до Києва, який, на його думку, вказує на те, що співробітники спецслужб "передають медіаслужакам влади" інформацію про пересування активістів – і нагадав про аналогічну зустріч Олександри Устинової з ЦПК і "фейковий мітинг" під домівкою Шабуніна.

Шабунін заявляв, що 9 квітня під його будинком СБУ в особі керівника управління СБУ з захисту національної державності Романа Матковського влаштувала пікет. На плакатах згадувалося ім’я Шабуніна та заклики задекларувати доходи.

СБУ тоді заявила, що не проводила мітингів під вікнами Шабуніна, а потім Матковський пояснив, що слідкував за проплаченою акцією біля будинку активіста.

Олена Рощенко, УП

Теми: СБУ акції
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IP: 51.15.50.---spitfire15.05.2017 13:16
я думаю, Шабунін і Лещенко мають право розпочати свою гру: поширювати по телефону дезінформацію про свої наміри і шляхи пересування та просити друзів фіксувати на відеокамеру агентів служби, які беруть участь у стеженні.

так можна, по-перше, змусити голову СБУ припинити брехати, по-друге, служба матиме нагоду вдосконалюватись у змаганні.
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