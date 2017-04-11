СБУ відхрещується від "перформансів" для Шабуніна

СБУ заявляє, що не влаштовувала жодних мітингів під вікнами активіста Віталія Шабуніна.

Про це у своєму Твіттері повідомила речник СБУ Олена Гітлянська у своєму Facebook.

"Служба безпеки України з подивом ознайомилась з останніми заявами Шабуніна. Підкреслю, що СБУ не здійснює жодних заходів з контролю за діяльністю представників політичних партій і громадських об’єднань", - наголосила Гітлянська.

"У наших співробітників є достатньо завдань і викликів щодо протидії зовнішнім і внутрішнім загрозам державній безпеці. У них немає часу, бажання і правових підстав організовувати "перформанси" для окремих амбіційних політиків і громадських діячів, які у такий спосіб намагаються привернути увагу до власних персон та підняти рейтинги", - додала вона.

Як відомо, раніше в понеділок Шабунін повідомив, що під його будинком у неділю пройшов пікет, в організації якого він звинуватив заступника голови СБУ Павла Демчину.

Шабунін вказав, що виконавцем акції був Роман Матковський – діючий керівник управління СБУ із захисту національної державності.

Таким чином, на думку Шабуніна, Демчина намагається помститися ЦПК за позов з вимогою відкрити декларації керівництва СБУ.

Українська правда