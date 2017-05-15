Путін заявив, що Київ не здатен проводити конкурси масштабу Євробачення

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Понеділок, 15 травня 2017, 13:02

Президент Росії Володимир Путін заявив, що київська влада не здатна проводити заходи масштабу Євробачення.

Про це він сказав у понеділок, відповідаючи на питання журналістів.

"Що стосується Євробачення, ті, хто хотів подивитися, завжди могли це зробити в інтернеті. А те, що наші структури, причетні до цього процесу, відмовилися брати участь – думаю, вчинили правильно, тому що, на мій погляд, нинішня київська влада не здатна проводити подібні заходи", - сказав він, говорячи про своє ставлення до цього конкурсу.

Як відомо, фінал Євробачення пройшов у Києві у ніч на 14 травня. Перемогу отримала Португалія.

Учасницю від Росії Юлію Самойлову не допустили на територію України через її незаконний в'їзд на території тимчасово окупованої території АР Крим.

Після цього російські канали відмовилися транслювати конкурс.

У понеділок керівник пісенного конкурсу "Євробачення" Ян Ола Санд відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві.

Українська правда

Теми: Росія Євробачення
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Коментарі — 3
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IP: 46.200.104.---sensor+215.05.2017 13:47
Обратите внимание: и пуйло и его СМИ вторя ему упорно назвают нашу власть "киевской".

Я думаю правилом хорошего тона у всех наших СМИ, журналистов, гражданского общества должна стать обозначение власти РФ как "московской" или "кремлёвской", так как очевидно что т.н. Москва является столицей империи закабалившей множество народов с их столицами. Кроме того всем хорошо известно как московская власть манипулирует на выборах и добивается большинства голосов, клевета, пропаганда, насилие -- она не является легитимной.
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IP: 212.109.62.---alfa_omega15.05.2017 13:46
значит все удалось, раз у вовы подгорает...
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IP: 213.109.233.---hahava15.05.2017 13:33
у п..на анус розривається ))))
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