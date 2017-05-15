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Путін заявив, що Київ не здатен проводити конкурси масштабу Євробачення

Понеділок, 15 травня 2017, 13:02

Президент Росії Володимир Путін заявив, що київська влада не здатна проводити заходи масштабу Євробачення.

Про це він сказав у понеділок, відповідаючи на питання журналістів.

"Що стосується Євробачення, ті, хто хотів подивитися, завжди могли це зробити в інтернеті. А те, що наші структури, причетні до цього процесу, відмовилися брати участь – думаю, вчинили правильно, тому що, на мій погляд, нинішня київська влада не здатна проводити подібні заходи", - сказав він, говорячи про своє ставлення до цього конкурсу.

Як відомо, фінал Євробачення пройшов у Києві у ніч на 14 травня. Перемогу отримала Португалія.

Учасницю від Росії Юлію Самойлову не допустили на територію України через її незаконний в'їзд на території тимчасово окупованої території АР Крим.

Після цього російські канали відмовилися транслювати конкурс.

У понеділок керівник пісенного конкурсу "Євробачення" Ян Ола Санд відзначив надзвичайно високий рівень організації конкурсу в Києві.

Українська правда

Теми: РосіяЄвробачення
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