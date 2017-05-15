Артеменко з США написав, що його адвоката не пустили на комітет

Позафракційний народний депутат Андрій Артеменко заявляє, що його адвоката не допустили на засідання Регламентного комітету Верховної Ради, який у понеділок затвердив проект постанови про дострокове припинення повноважень Артеменка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Коротко за результатами сьогоднішнього засідання регламентного комітету. Про його проведення я і мої адвокати дізналися сьогодні за кілька годин до його початку.

Мене, природного, на нього не запросили та я й не міг би прибути, якщо б захотів, тому що перебуваю в США і в'їзд в Україну мені закритий", - написав він.

"Мій адвокат Сиваков, який поспішав на засідання, був зупинений патрульними поліції за 200 метрів до будівлі комітету під приводом розмов по телефону за кермом і протримався рівно до моменту закінчення засідання комітету і не був фізично допущений до мого захисту", - написав Артеменко.

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне питання про позбавлення українського громадянства позафракційного нардепа Андрія Артеменка після відповідного рішення профільного комітету.

Фракції НФ і БПП вже заявили, що голосуватимуть за позбавлення Артеменка мандата.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що нині колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.