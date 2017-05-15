Артеменко з США написав, що його адвоката не пустили на комітет

758 переглядів
0
Понеділок, 15 травня 2017, 18:26

Позафракційний народний депутат Андрій Артеменко заявляє, що його адвоката не допустили на засідання Регламентного комітету Верховної Ради, який у понеділок затвердив проект постанови про дострокове припинення повноважень Артеменка.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Коротко за результатами сьогоднішнього засідання регламентного комітету. Про його проведення я і мої адвокати дізналися сьогодні за кілька годин до його початку.
Мене, природного, на нього не запросили та я й не міг би прибути, якщо б захотів, тому що перебуваю в США і в'їзд в Україну мені закритий", - написав він.

"Мій адвокат Сиваков, який поспішав на засідання, був зупинений патрульними поліції за 200 метрів до будівлі комітету під приводом розмов по телефону за кермом і протримався рівно до моменту закінчення засідання комітету і не був фізично допущений до мого захисту", - написав Артеменко.

Як відомо, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне питання про позбавлення українського громадянства позафракційного нардепа Андрія Артеменка після відповідного рішення профільного комітету.

Фракції НФ і БПП вже заявили, що голосуватимуть за позбавлення Артеменка мандата.

В лютому 2017 року газета The New York Times повідомила, що нині колишній нардеп з фракції Радикальної партії Ляшка Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Цей план передбачає виведення всіх російських військ зі Східної України і референдум про передачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років.

У зв'язку з цим Радикальна партія виключила депутата з фракції.

Пізніше нардеп заявив, що його  слова про "оренду Криму" неправильно витлумачили.

Теми: Верховна Рада комітети
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Комітет просить забрати мандат у Артеменка 15 травня 2017, 16:36
Півсотні депутатів ходять у Раду не голосувати, а "тусуватися" – КВУ 15 травня 2017, 14:07
У ВР відмовляються створювати Антикорупційний суд без Порошенка 15 травня 2017, 12:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Луценко відзвітує перед Радою на наступному тижні — Сарган
Оліфер: Бойовик ОРДЛО домагався спостерігачки ОБСЄ
У першому кварталі економіка України зросла на 2,4%
Через бійку 9 травня у Дніпрі відсторонили 3 поліцейських
Усі новини
Фото

"Наскрізь, синіми нитками". Фотопроект про мам особливих діток

19 онлайн-сервісів

Отримати закордонний паспорт, орендувати житло, сплатити комуналку: сервіси, які полегшать життя