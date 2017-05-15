Порошенко збирається до Берліну на переговори з Меркель

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Понеділок, 15 травня 2017, 22:58

Президент Петро Порошенко 20 травня вирушить з візитом до Берліну.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері.

"20 травня я вирушаю з візитом до Берліну. Де будуть дуже тривалі та змістовні переговори з Ангелою Меркель. Сьогодні у неї була зустріч з новообраним президентом Франції Емануелем Макроном", - розповів Порошенко.

Президент зазначив, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн.

Він також додав, що під час переговорів із лідерами держав порушуватиме питання про продовження санкцій не на шість, а на 12 місяців, щоб мотивувати Росію виконати Мінські угоди та припинити агресію.

Українська правда

Теми: Порошенко Меркель санкції
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