Порошенко збирається до Берліну на переговори з Меркель

Президент Петро Порошенко 20 травня вирушить з візитом до Берліна.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV у понеділок ввечері.



"20 травня я вирушаю з візитом до Берліну. Де будуть дуже тривалі та змістовні переговори з Ангелою Меркель. Сьогодні у неї була зустріч з новообраним президентом Франції Емануелем Макроном", - розповів Порошенко.

Президент зазначив, що напередодні саміту країн G7 проведе переговори з лідерами цих країн.

Він також додав, що під час переговорів із лідерами держав порушуватиме питання про продовження санкцій не на шість, а на 12 місяців, щоб мотивувати Росію виконати Мінські угоди та припинити агресію.

Українська правда