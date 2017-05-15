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Порошенко собирается в Берлин на переговоры с Меркель

Понедельник, 15 мая 2017, 22:58

Президент Петр Порошенко 20 мая отправится с визитом в Берлин.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

"20 мая я отправляюсь с визитом в Берлин. Где будут очень длительные и содержательные переговоры с Ангелой Меркель. Сегодня у нее была встреча с новоизбранным президентом Франции Эмануэлем Макроном", - рассказал Порошенко.

Президент отметил, что накануне саммита стран G7 проведет переговоры с лидерами этих стран.

Он также добавил, что во время переговоров с лидерами государств будет поднимать вопрос о продлении санкций не на шесть, а на 12 месяцев, чтобы мотивировать Россию выполнить Минские соглашения и прекратить агрессию.

Украинская правда

Темы: ПорошенкоМеркельсанкции
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