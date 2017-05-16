Обмежити доступ до сайтів в Україні можна лише через суд – офіс омбудсмена

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига заявляє, що за українським законодавством блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку.

Про це Чаплига повідомив УНІАН, коментуючи рішення Ради національної безпеки і оборони, затверджене указом президента, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж.

"У нашому законодавстві не передбачено обмеження доступу до сайтів без рішення суду. Тобто, якщо є рішення, то доступ може бути обмежено. Іншої процедури не існує", - заявив він.

"Стосовно юридичних осіб можуть прийматися обмеження, але стосовно блокування сайтів…у нас таке поняття є, але тільки через суд. Тому для мене буде цікаво подивитись, яким чином інтернет-провайдери будуть виконувати указ президента", – додав Чаплига.

Як відомо, 16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

В РНБО і СБУ "Українській правді" заявили, що питаннями реалізації заборон займатиметься Державна служба спецзв'язку та захисту інформації України.

Водночас в Інтернет-асоціації України пояснили, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, на даний момент неможливе технічно.

У свою чергу директор з корпоративних комунікацій провайдера "Укртелеком" Михайло Шуранов заявив, що "Укртелеком" вже почав блокувати російські ресурси.

Представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига заявляє, що за українським законодавством блокування будь-яких інтернет-ресурсів можливе лише у судовому порядку. Про це Чаплига повідомив УНІАН, коментуючи рішення Ради національної безпеки і оборони, затверджене указом президента, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Однокласники, ресурсів Yandex та Mail.ru. Читайте також Порошенко прокоментував заборону російських сайтів в Україні у підсанкційній соцмережі "У нашому законодавстві не передбачено обмеження доступу до сайтів без рішення суду. Тобто, якщо є рішення, то доступ може бути обмежено. Іншої процедури не існує", - заявив він. "Стосовно юридичних осіб можуть прийматися обмеження, але стосовно блокування сайтів…у нас таке поняття є, але тільки через суд. Тому для мене буде цікаво подивитись, яким чином інтернет-провайдери будуть виконувати указ президента", - додав Чаплига. Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО про продовження на рік санкцій проти Росії, згідно з яким в Україні буде заблоковано доступ до російських соціальних мереж ВКонтакте, Одноклассники, ресурсів Yandex, а також заборонено використання бухгалтерського програмного продукту 1С. Механізм блокування доступу до російських інформаційних ресурсів в Інтернеті й заборони використання бухгалтерського програмного продукту 1С доручено відпрацювати Кабінету міністрів та Службі безпеки за участі Національного банку України.



Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/1925184-v-ukrajini-obmejiti-dostup-do-saytiv-mojna-lishe-cherez-sud-ofis-ombudsmena.html