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Ограничить доступ к сайтам в Украине может только суд – офис омбудсмена

Вторник, 16 мая 2017, 16:05

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Михаил Чаплыга заявляет, что по украинскому законодательству блокировка любых интернет-ресурсов возможна только в судебном порядке.

Об этом Чаплыга сообщил УНИАН, комментируя решение Совета национальной безопасности и обороны, утвержденное указом президента, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям.

"В нашем законодательстве не предусмотрено ограничение доступа к сайтам без решения суда. То есть, если есть решение, то доступ может быть ограничен. Другой процедуры не существует", – заявил он.

"Относительно юридических лиц могут приниматься ограничения, но относительно блокирования сайтов... у нас такое понятие есть, но только через суд. Поэтому для меня будет интересно посмотреть, каким образом интернет-провайдеры будут выполнять указ президента", – добавил Чаплыга.

Как известно, 16 мая президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

В СНБО и СБУ "Украинской правде" заявили, что вопросами реализации запретов будет заниматься Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины.

В то же время в Интернет-ассоциации Украины объяснили, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, на данный момент невозможно технически.

В свою очередь директор по корпоративным коммуникациям провайдера "Укртелеком" Михаил Шуранов заявил, что "Укртелеком" уже начал блокировать российские ресурсы.

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Темы: интернет
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