Мін’юст проти законопроекту, який дозволить встановити контроль над НАБУ

Міністерство юстиції не підтримує законопроект N6220, який може заблокувати роботу Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться у пропозиціях Мін’юста щодо змін до законопроекту, які оприлюднив заступник міністра з питань Євроінтеграції Сергій Петухов на своїй сторінці в Facebook.

"Міністерство юстиції не підтримує проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження", - йдеться у пропозиціях.

Міністерство пропонує внести правки, щоб НАБУ могло розслідувати кримінальні справи, якщо розслідування за тими ж обставинами відкрили і закрили інші правоохоронні органи, а також не закривати справу, якщо вона вже раніше була закрита за цими ж фактами.

У вівторок вранці активісти провели під стінами Ради акцію протесту, вимагаючи не приймати цей законопроект.

Нагадаємо, у Генпрокуратурі вважають неприйнятним законопроект N6220. Раніше, громадські активісти уже засуджували цей законопроект.

НАБУ також закликало парламентарів не підтримувати законопроект N6220.

Законопроект внесено в Раду групою нардепів з фракцій БПП, Народний фронт і Радикальної партії. 13 квітня він був прийнятий в першому читанні.

Українська правда