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ГПУ вважає неприйнятним законопроект, який обурив НАБУ

Вівторок, 16 травня 2017, 09:59

У Генеральній прокуратурі вважають неприйнятним законопроект №6220 щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та підстав закриття кримінального провадження.

Про це повідомила заступник генпрокурора Анжела Стрижевська у листі до голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрія Кожем’якіна, який оприлюднила ГПУ.

Заяви про зазіхання Генпрокуратури на незалежність Національного антикорупційного бюро у ГПУ назвали "інсинуаціями".

За словами Стрижевської, запропоновані законопроектом обмеження щодо внесення відомостей до ЄРДР, а також розширення підстав закриття кримінального провадження у статті 284 КПК України є "концептуально неприйнятними".

Законопроект, внесений до Верховної Ради 22 березня цього року й ухвалений у першому читанні 13 квітня, може надати Генпрокуратурі контроль над Національним антикорупційним бюро, заявляли експерти Центру протидії корупції.

Зазначалося, зокрема, що "ГПУ чи СБУ достатньо буде лише відкрити кримінальну справу щодо корупційних дій і швиденько закрити її після формального розслідування і тоді НАБУ не матиме права розслідувати ті самі обставини".

НАБУ закликала парламентарів не підтримувати законопроект №6220.

У ГПУ також вважають, що доповнення статті 284 Кримінального процесуального кодексу України й обмеження строку скасування постанови про закриття провадження може призвести до того, що провадження "необхідно буде закривати за формальною ознакою" наявності "не скасованої постанови".

"Такий підхід, на нашу думку, руйнуватиме засади кримінального судочинства, передбачені статтею 2 КПК, а тому не може бути підтриманий", – йдеться у листі ГПУ до комітету ВР.

 
 
 

Олена Рощенко, УП

Теми: ГенпрокуратураНАБУзаконодавствопрокуратура
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