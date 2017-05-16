СБУ розробляє зміни до законодавства щодо блокування сайтів
Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами розробляє зміни до законодавства України щодо механізму блокування російських Інтернет-ресурсів.
Про це йдеться у заяві СБУ, оприлюдненій у вівторок ввечері.
"Російські спецслужби ведуть гібридну війну проти населення України, використовуючи у своїх спеціальних інформаційних операціях інтернет-ресурси "ВКонтакте", "Однокласники", "Mail.ru" та ін. СБУ постійно фіксує активне поширення через такі ресурси антиукраїнських закликів до радикальних протестних акцій з використанням зброї", - зазначили в СБУ.
У відомстві наголосили, що керівництво інтернет-ресурсів, що потрапило до санкційного списку, жодного разу не відреагувало на численні звернення СБ України.
В СБУ розповіли, що частина провайдерів вже має технічну можливість блокувати ці інтернет-ресурси.
Як повідомлялося, Україна включила ТОВ "Мейл.РУ ГРУП" (Москва), ТОВ "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ТОВ "В Контакте" (Київ), ТОВ "Мейл.ру Україна" (Київ) в список юридичних осіб, щодо яких застосовуються спеціальні економічні санкції.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і соціально-орієнтованим ресурсів "Вконтакте" і "Одноклассники".
Голова Інтернет-асоціації України Олександр Федієнко заявив раніше, що здійснення блокування українськими провайдерами російських сайтів, які потрапили під санкції, поки неможливе технічно.
Українська правда
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