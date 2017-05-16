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СБУ разрабатывает изменения в законодательство по блокированию сайтов

Вторник, 16 мая 2017, 19:54

Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными органами разрабатывает изменения в законодательство Украины относительно механизма блокировки российских интернет-ресурсов.

Об этом говорится в заявлении СБУ, распространенном во вторник вечером.

"Российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных информационных операциях интернет-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники", "Mail.ru" и др. СБУ постоянно фиксирует активное распространение через такие ресурсы антиукраинских призывов к радикальным протестным акциям с использованием оружия", - отметили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что руководство интернет-ресурсов, которое попало в санкционный список, ни разу не отреагировало на многочисленные обращения СБ Украины.

В СБУ рассказали, что часть провайдеров уже имеет техническую возможность блокировать эти интернет-ресурсы.

Как сообщалось, Украина включила ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакте" (Киев), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев) в список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические санкции.

В решении СНБО отмечается, что интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально-ориентированным ресурсам "Вконтакте" и "Одноклассники".

Председатель Интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко заявил ранее, что осуществление блокировки украинскими провайдерами российских сайтов, попавших под санкции, пока невозможно технически.

Украинская правда

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Темы: СБУинтернетсоцсети
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