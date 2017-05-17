ГПУ: екс-голову Держлісагентства і його дружину шукає Інтерпол

Колишній голова Державного агентства лісових ресурсів Віктор Сівець та його дружина - громадянка Російської Федерації Марина Журавльова – оголошені в міжнародний розшук Інтерполу.

Про це повідомили в Генпрокуратурі у відповідь на запит "Укрінформу".

"Головне слідче управління Генпрокуратури здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Сівця та його дружини Журавльової", – йдеться у документі.

"У ході досудового розслідування у зв'язку з невстановленням місцезнаходження підозрюваних 30 травня 2016 року їх було оголошено у розшук, а 15 листопада - у міжнародний розшук Інтерполу", – зазначили в ГПУ.

При цьому 13 лютого 2017 року Генпрокуратура направила до Печерського райсуду клопотання про надання дозволу на заочне засудження екс-очільника Держлісагентства. Остаточного рішення у цій справі суд поки що не ухвалив.

ГПУ повідомила про підозру Сівцю та Журавльовій 26 травня 2017 року. Правоохоронці звинувачують їх у налагодженні схеми, коли іноземні покупці деревини у період з 2011-го по 2014 рік оплачували так звані маркетингові послуги за отримання необхідних обсягів продукції.

У ГПУ стверджують, що підозрювані отримали таким чином хабарів на 140 мільйонів гривень, які легалізували за допомогою офшорних компаній.

Також 31 травня 2016 року була арештована елітна нерухомість, яка належить родині Сівця.

Зокрема, його родина володіє трьома земельними ділянками на Печерську по вулиці Мічуріна, на яких розташований маєток площею 1 тис. 85 кв. м. Також у власності Сівця перебуває будинок площею 188 кв. м у селі Старі Безрадичі, що в Обухівському районі. Дружині екс-очільника Держлісагентства належить 95,6% акцій ПАТ "Клеванський лісозавод "Промінь".

За даними правоохоронців, наразі Сівець переховується у Росії.