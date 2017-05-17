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ГПУ: экс-главу Гослесагентства и его жену ищет Интерпол

Среда, 17 мая 2017, 12:54

Бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Сивец и его жена – гражданка Российской Федерации Марина Журавлева – объявлены в международный розыск Интерпола.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос "Укринформа".

"Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Сивца и его жены Журавлевой", – говорится в документе.

"В ходе досудебного расследования в связи с неустановлением местонахождения подозреваемых 30 мая 2016 года они были объявлены в розыск, а 15 ноября – в международный розыск Интерпола", – отметили в ГПУ.

При этом 13 февраля 2017 года Генпрокуратура направила в Печерский райсуд ходатайство о предоставлении разрешения на заочное осуждение экс-главы Гослесагентства. Окончательного решения по этому делу суд пока не принял.

ГПУ сообщила о подозрении Сивцу и Журавлевой 26 мая 2016 года. Правоохранители обвиняют их в налаживании схемы, когда иностранные покупатели древесины в период с 2011-го по 2014 год оплачивали так называемые маркетинговые услуги за получение необходимых объемов продукции.

В ГПУ утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 миллионов гривен, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

Также 31 мая 2016 года была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивец.

В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по улице Мичурина, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивец находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи, что в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежит 95,6% акций ОАО "Клеванский лесозавод "Проминь".

По данным правоохранителей, сейчас семейство Сивец скрывается в России.

Темы: ГенпрокуратураИнтерпол
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