ГПУ: экс-главу Гослесагентства и его жену ищет Интерпол

Бывший глава Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Сивец и его жена – гражданка Российской Федерации Марина Журавлева – объявлены в международный розыск Интерпола.



Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос "Укринформа".



"Главное следственное управление Генпрокуратуры осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Сивца и его жены Журавлевой", – говорится в документе.



"В ходе досудебного расследования в связи с неустановлением местонахождения подозреваемых 30 мая 2016 года они были объявлены в розыск, а 15 ноября – в международный розыск Интерпола", – отметили в ГПУ.



При этом 13 февраля 2017 года Генпрокуратура направила в Печерский райсуд ходатайство о предоставлении разрешения на заочное осуждение экс-главы Гослесагентства. Окончательного решения по этому делу суд пока не принял.



ГПУ сообщила о подозрении Сивцу и Журавлевой 26 мая 2016 года. Правоохранители обвиняют их в налаживании схемы, когда иностранные покупатели древесины в период с 2011-го по 2014 год оплачивали так называемые маркетинговые услуги за получение необходимых объемов продукции.



В ГПУ утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 миллионов гривен, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.



Также 31 мая 2016 года была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивец.



В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по улице Мичурина, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивец находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи, что в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежит 95,6% акций ОАО "Клеванский лесозавод "Проминь".



По данным правоохранителей, сейчас семейство Сивец скрывается в России.