Київстар, lifecell і Vodafone почали блокувати санкційні сайти РФ

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Середа, 17 травня 2017, 16:41

Три телеком оператори в Україні "Київстар", Vodafone Україна і lifecell почали блокування російських сайтів, що потрапили під українські санкції.

Про це йдеться у спільній заяві операторів.

Оператори вказують, що відсьогодні відповідно до указу президента телеком оператори "повинні припинити надання послуг з доступу до ряду веб-ресурсів, зокрема соціальних мереж "ВКонтакте", "Однокласники", усіх сервісів Yandex та mail.ru, та інших".

"Виконуючи вимоги зазначеного указу, телеком оператори, відсьогодні починають технічні заходи з обмеження надання послуг доступу до зазначених веб-сайтів відповідно до технічних можливостей", - йдеться у заяві.

Як відомо, Київстар, Vodafone та lifecell разом займають понад 97% ринку мобільного зв'язку в Україні.

16 травня 2017 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО про оновлення списку санкцій проти низки російських компаній, серед яких "Аерофлот", соцмережі "Вконтакте" і "Одноклассники", компанія "Яндекс" тощо.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Українська правда

Теми: санкції інтернет Росія
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