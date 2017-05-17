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Киевстар, Vodafone и lifecell начали блокировать санкционные сайты РФ

Среда, 17 мая 2017, 16:41

Три телеком оператора в Украине "Киевстар", Vodafone Украины и lifecell начали блокирование российских сайтов, попавших под украинские санкции.

Об этом говорится в совместном заявлении операторов.

Операторы указывают, что отныне в соответствии с указом президента телеком операторы "должны прекратить предоставление услуг по доступу к ряду веб-ресурсов, в том числе социальным сетям "ВКонтакте", "Одноклассники", всем сервисам Yandex и mail.ru и других".

"Выполняя требования указанного указа, телеком операторы, отныне начинают технические мероприятия по ограничению предоставления услуг доступа к указанным веб-сайтов в соответствии с техническими возможностями", - говорится в заявлении.

Как известно, Киевстар, Vodafone и lifecell вместе занимают более 97% рынка мобильной связи в Украине.

15 мая 2017 президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых "Аэрофлот", соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс" и другие.

Больше о новых санкциях читайте здесь: Новый фронт или путь к цензуре: зачем Порошенко блокирует российские соцсети

Украинская правда

Темы: санкцииинтернетРосcия
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