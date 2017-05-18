У суді не знають, чи почують Януковича

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Четвер, 18 травня 2017, 10:14

Оболонський районний суд не надсилав запиту до Ростовського обласного суду щодо забезпечення відеоконференції, оскільки не було клопотання від сторони захисту чи обвинувачення.

Про це "Українській правді" повідомила речник Оболонського районного суду Інна Свинаренко.

"Клопотання про проведення судового засідання у режимі відеоконференції ані стороною захисту, ані стороною обвинуваченння не заявлялося. У зв’язку з цим суд обмежений у своїй діяльності, тому жодних запитів не надсилалося", - сказала Свинаренко.

"Ми забезпечили право обвинуваченого бути присутнім шляхом відеозв’язку, оскільки це зовсім різні процедури. Наразі ми не знаємо, чи відеозв’язок відбудеться", - додала Свинаренко.

Як відомо, звернення Оболонського райсуду Києва до Ростовського обласного суду для надання допомоги в організації відеозв'язку з колишнім президентом України Віктором Януковичем не надходило.

Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

Олег Твердь, для УП

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