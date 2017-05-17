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Янукович не вийде на зв'язок із судом Києва у четвер

Середа, 17 травня 2017, 20:42

Звернення Оболонського райсуду Києва до Ростовського обласного суду для надання допомоги в організації відеозв'язку з колишнім президентом України Віктором Януковичем не надходило.

Про це повідомили в середу агентству "Інтерфакс-Південь" у прес-службі облсуду.

"Звернення українського суду не було, відповідно, у четвер відеозв'язок організовано не буде", - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що Ростовський обласний суд готовий до організації відеозв'язку з Оболонським районним судом Києва для участі екс-президента України Януковича у попередньому засіданні 18 травня у справі про державну зраду після надходження відповідного запиту з українського суду в порядку, встановленому Європейською конвенцією про правову допомогу у кримінальних справах.

Така відповідь надійшла від Ростовського облсуду на запит адвокатів про організацію участі Януковича у підготовчому засіданні у форматі відеоконференції за міжнародною процедурою.

Захист Януковича наполягає на необхідності організації відеоконференції у порядку міжнародної правової допомоги, оскільки тільки так можна забезпечити дотримання статті 86 Кримінального процесуального кодексу України (допустимість доказів).

Крім того, адвокати вказують, що лише офіційна особа суду за місцем знаходження Януковича може бути уповноважена Оболонським судом на вручення екс-президенту, під його розпис, пам'ятки про його процесуальні права та перевірку його особистості на підставі паспорта.

Адвокати вважають, що запропонований Оболонським судом спосіб проведення відеоконференції не передбачений чинним КПК України.

Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

Теми: Януковичсуд
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