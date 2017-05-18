Гаврилюк накинувся на блогера в кулуарах Рады

4773 перегляди
0
Четвер, 18 травня 2017, 16:04

Нардеп Михайло Гаврилюк в кулуарах Верховної Ради після словесної перепалки накинувся на блогера Василя Крутчака.

Про це на своїй сторінці Facebook повідомив Крутчак.

На відео, опублікованому Крутчаком, видно, що він підійшов до Гаврилюка в кулуарах із запитанням, як той може відмовлятися давати інтерв’ю. Гаврилюк відповів, що це його рішення. Тоді Крутчак запитав: "Ви хто такий? Вас засоби масової інформації вивели в депутати?". Гаврилюк відповів, що "на все воля Божа". Проте Крутчак ще раз запитав "ви хто такий", а згодом депутат напав на нього.

За словами постраждалого, Гаврилюк порвав йому сорочку та розбив телефон.

"Народний депутат Михайло Гаврилюк (Народний фронт) зійшов з розуму. Місяць назад він заявив, що прийшов рішення не давати журналістам коментарі та інтерв'ю. Мене це м’ягко кажучи здивувало! Сьогодні у ВР я підійшов до нього з метою, щоб поцікавитись чи не змінив він свого рішення? Реакція Гаврилюка на відео. Як результат в мене розбитий телефон та розірвана сорочка", - написав журналіст.

Як повідомлялося, 21 липня 2015 року під час передвиборчої кампанії сталася бійка, в якій постраждав і Василь Крутчак (у той час кандидат у нардепи). Тоді депутати Ради від Радикальної партії Ігор Мосійчук і Андрій Лозовий у Чернігові напали на скандального журналіста і кандидата у депутати по 205 округу Олексія Дурнєва. 

ЗМІ припускали, що група, до якої входили Барабошко, Дурнєв і Крутчак, можливо, виконували технічну роль на виборах у Чернігові на користь одного із кандидатів у депутати.

Як повідомлялося, 19 листопада 2015 року на засіданні антикорупційного комітету Верховної Ради Парасюк підбіг до заступника начальника Головного управління з боротьби з корупцією й організованою злочинністю Служби безпеки України Василя Пісного і вдарив його в голову ногою.

Українська правда

Теми: Верховна Рада
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кононенко, Іванчук і ще 115 депутатів провалили санкції Януковичу 18 травня 2017, 14:02
Рада не розгляне закони про релігійні організації в четвер – Гончаренко 18 травня 2017, 12:01
Рада не змогла схвалити санкції проти Януковича та його оточення 18 травня 2017, 11:45
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Українська прокуратура оформила підозру Сталіну і Берії
"Київстар" і Vodafone вже заблокували російські соцмережі
Справа Шеремета: СБУ розповіла про Устименка і не пояснила видалені відео
Reuters: Штаб Трампа мав 18 контактів з РФ, спілкувалися і з Медведчуком
Усі новини
Bla Bla Bar

Роман Тугашев про улюблені київські заклади

Мапа вашого роду

Скільки людей з однаковими прізвищами в Україні, та де живуть ваші однофамільці