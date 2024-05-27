Розвідка Британії: В РФ запустили журнал, який вчить солдат "смертельно ненавидіти ворога"

Розвідка Великої Британії звернула увагу на нещодавно виданий в Росії журнал "Політрук", який начебто покликаний допомогти з вихованням російських солдатів та у якому цитується радянський диктатор Йосип Сталін.

Джерело: огляд британського Міноборони за 27 травня, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: У вступній статті заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Віктора Горемикіна, який очолював головне політичне управління Збройних сил, чітко зазначено, що новий журнал значною мірою спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичну освіту військовослужбовців.

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Горемикін цитує Сталіна, говорячи про "важливість політичної освіти солдатів, які повинні смертельно ненавидіти ворога".

"Журнал підкреслює, що ворог в Україні сьогодні такий самий, як і ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме – нацисти. Карта України, опублікована в журналі, використовується для підтримки аргументів, що ставлять під сумнів автентичність української державності, а отже, виправдовують вторгнення", – йдеться в огляді.

Британська розвідка наголошує, що цей журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики в останні роки, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує підживлювати силові наративи, які Росія використовує для впливу на своїх військовослужбовців і населення загалом.

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