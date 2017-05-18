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Украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии

Четверг, 18 мая 2017, 16:27
Украинская прокуратура оформила подозрение Сталину и Берии

Прокуратура Крыма подписала уведомление о подозрении Иосифу Сталину и Лаврентию Берии в насильственном переселении в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры в четверг.

В сообщении указывается, что в декабре 2015 года прокуратурой Автономной Республики Крым было начато расследование в соответствующем уголовном производстве.

"За полтора года в ходе досудебного следствия в государственные архивы направлено 53 запроса, 52 – в высшие учебные заведения и 67 - в научные библиотеки. Информация собиралась по всем учреждениям на территории Украины. Полученная информация обработана и составлено 103 протокола осмотра указанных документов", - говорится в заявлении.

Согласно сообщению, прокуратура направила запросы о международной правовой помощи в Республику Узбекистан, Казахстан и Российской Федерации.

"Кроме этого осмотрено 310 томов уголовного дела, в котором 13.01.2010 вынесено постановление, согласно которому Голодомор украинского народа 1932-1933 годов признан геноцидом, а представителей органов государственной власти СССР Иосифа Сталина, Вячеслава Молотова, Лазаря Кагановича и других признаны виновными в организации и совершении указанного преступления", - говорится в заявлении.

Сообщается, что на сегодняшний день установлено более 250 семей - потенциальных потерпевших, а в качестве свидетелей и потерпевших допрошено 63 человека, из которых - 45 жителей временно оккупированной территории АР Крым.

В этом уголовном производстве составлен реестр лиц, в отношении которых лично и их семей представителями Советской власти были совершены действия по насильственному переселению.

Начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения АР Крым Светлана Блудова подписала уведомление о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей с территории Крымской АССР.

Сообщение о подозрении в преступлении депортации крымскотатарского народа и представителей других национальностей подписала начальник отдела процессуального руководства по уголовным производствах следователей прокуратуры и поддержания государственного обвинения АР Крым Светлана Блудова.

Украинская правда

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Темы: Сталинкрымские татарыКрым
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