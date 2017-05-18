Рада звільнила поліцію від розшуку тих, хто ухиляється від армії

2873 перегляди
0
Четвер, 18 травня 2017, 19:52

Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№2925) в частині обов'язків органів виконавчої влади, керівництва підприємств і організацій, а також співробітників Національної поліції України.

Як передає "Інтерфакс-Україна", на засіданні парламенту в четвер у цілому проголосували 237 народних депутата.

Спочатку в наміри депутатів входило покласти обов'язок із доставки до військових комісаріатів призовників та військовозобов'язаних на керівників підприємств і організацій, в яких зазначені громадяни України числяться співробітниками.

Зокрема, норма, яка зобов'язувала органи місцевої влади, керівників підприємств і організацій повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а також забезпечувати їх своєчасне прибуття за викликом, містилася в редакції законопроекту профільного комітету.

Однак ця та деякі інші запропоновані зміни до закону викликали питання у народних обранців. У підсумку ж, після досить тривалої і емоційної дискусії всебічного розгляду правок до законопроекту, народні депутати погодилися підтримати закон в цілому лише з поправкою народного депутата Романа Пастуха, яка викладає статтю №38 закону в новій редакції.

В результаті зі статті 38 було виключено майже всі положення, що стосуються порядку повідомлення призовників та військовозобов'язаних органами виконавчої влади та керівництвом підприємств і організацій, де вони працюють. У тому числі з цієї статті був виключений пункт 3, що стосується обов'язків Національної поліції України.

Зокрема, в п.3 ст.38 цього закону свідчила: "Органи Національної поліції в установленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, а також передавати в двотижневий термін до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що здійснюють військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на військовому обліку".

Також тепер, згідно з новою редакцією статті 38, житлово-експлуатаційні організації не зобов'язані будуть повідомляти призовників про виклик їх до військових комісаріатів, як і подавати відомості про призовників і військовозобов'язаних військовим комісаріатам, виконкомам місцевих рад, на які покладено ведення обліку призовників та військовозобов'язаних.

У новій редакції статті залишилися положення лише про те, що виконкоми місцевих рад, керівники підприємств і установ на вимогу військових комісаріатів зобов'язані повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а громадяни, які призиваються на військову службу, в свою чергу, зобов'язані своєчасно прибути за викликом.

Теми: поліція Верховна Рада армія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Затримали ще одного підозрюваного у сутичках в Дніпрі 18 травня 2017, 14:15
Рада скасувала закон Савченко 18 травня 2017, 14:11
У 2016 році поліції дозволили стежити за 21 тис. українців 18 травня 2017, 11:50
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
На Таймс-Сквер автомобіль врізався в перехожих, багато поранених
Нові санкції ввели для політичної цензури – ІнАУ
Українська прокуратура оформила підозру Сталіну і Берії
"Київстар" і Vodafone вже заблокували російські соцмережі
Усі новини
Освіта

Must have нового закону "Про освіту"

Нове життя

Як пара залишила столицю та отримує задоволення від життя у селі