Рада звільнила поліцію від розшуку тих, хто ухиляється від армії

Верховна Рада внесла зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (№2925) в частині обов'язків органів виконавчої влади, керівництва підприємств і організацій, а також співробітників Національної поліції України.

Як передає "Інтерфакс-Україна", на засіданні парламенту в четвер у цілому проголосували 237 народних депутата.

Спочатку в наміри депутатів входило покласти обов'язок із доставки до військових комісаріатів призовників та військовозобов'язаних на керівників підприємств і організацій, в яких зазначені громадяни України числяться співробітниками.

Зокрема, норма, яка зобов'язувала органи місцевої влади, керівників підприємств і організацій повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а також забезпечувати їх своєчасне прибуття за викликом, містилася в редакції законопроекту профільного комітету.

Однак ця та деякі інші запропоновані зміни до закону викликали питання у народних обранців. У підсумку ж, після досить тривалої і емоційної дискусії всебічного розгляду правок до законопроекту, народні депутати погодилися підтримати закон в цілому лише з поправкою народного депутата Романа Пастуха, яка викладає статтю №38 закону в новій редакції.

В результаті зі статті 38 було виключено майже всі положення, що стосуються порядку повідомлення призовників та військовозобов'язаних органами виконавчої влади та керівництвом підприємств і організацій, де вони працюють. У тому числі з цієї статті був виключений пункт 3, що стосується обов'язків Національної поліції України.

Зокрема, в п.3 ст.38 цього закону свідчила: "Органи Національної поліції в установленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку, а також передавати в двотижневий термін до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що здійснюють військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, але повинні перебувати на військовому обліку".

Також тепер, згідно з новою редакцією статті 38, житлово-експлуатаційні організації не зобов'язані будуть повідомляти призовників про виклик їх до військових комісаріатів, як і подавати відомості про призовників і військовозобов'язаних військовим комісаріатам, виконкомам місцевих рад, на які покладено ведення обліку призовників та військовозобов'язаних.

У новій редакції статті залишилися положення лише про те, що виконкоми місцевих рад, керівники підприємств і установ на вимогу військових комісаріатів зобов'язані повідомляти призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військові комісаріати, а громадяни, які призиваються на військову службу, в свою чергу, зобов'язані своєчасно прибути за викликом.

У коментарі Українській правді Пастух пояснив, що на органах місцевого самоврядування, трудових колективах і навчальних закладах залишилася лише функція оповіщення призовників. "Далі персональну відповідальність за явку до військкомату несе вже персонально призовник", - зазначив він.