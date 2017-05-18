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Рада освободила полицию от розыска "уклонистов"

Четверг, 18 мая 2017, 19:52

Верховная Рада внесла изменения в закон Украины "О воинском долге и военной службе" (№2925) в части обязанностей органов исполнительной власти, руководства предприятий и организаций, а также сотрудников Национальной полиции Украины.

Как передает "Интерфакс-Украина", на заседании парламента в четверг в целом проголосовали 237 народных депутата.

Изначально в намерения депутатов входило возложить обязанность по доставке в военные комиссариаты призывников и военнообязанных на руководителей предприятий и организаций, в которых указанные граждане Украины числятся сотрудниками.

В частности, норма, которая обязывала органы местной власти, руководителей предприятий и организаций уведомлять призывников и военнообязанных об их вызове в военные комиссариаты, а также обеспечивать их своевременное прибытие по вызову, содержалась в редакции законопроекта профильного комитета.

Однако эта и некоторые другие предложенные изменения к закону вызвали вопросы у народных избранников. В итоге же, после довольно продолжительной и эмоциональной дискуссии всестороннего рассмотрения правок к законопроекту, народные депутаты согласились поддержать закон в целом лишь с поправкой народного депутата Романа Пастуха, которая излагает статью №38 закона в новой редакции.

В результате из статьи 38 были исключены почти все положения, касающиеся порядка уведомления призывников и военнообязанных органами исполнительной власти и руководством предприятий и организаций, где они работают. В том числе из этой статьи был исключен пункт 3, касающийся обязанностей Национальной полиции Украины.

В частности, в п.3 ст.38 этого закона гласила: "Органы Национальной полиции в установленном законом порядке обязаны по обращениям военных комиссариатов или органов местного самоуправления, ведущих воинский учет, проводить розыск, задержание и доставку в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга, а также передавать в двухнедельный срок в военные комиссариаты или органов местного самоуправления, ведущих воинский учет, сведения о случаях выявления граждан, не состоящих, но должны состоять на воинском учете".

Также теперь, согласно новой редакции статьи 38, жилищно-эксплуатационные организации не обязаны будут уведомлять призывников о вызове их в военные комиссариаты, как и подавать ведомости о призывниках и военнообязанных военным комиссариатам, исполкомам местных советов, на которые возложено ведение учета призывников и военнообязанных.

В новой редакции статьи остались положения лишь о том, что исполкомы местных советов, руководители предприятий и учреждений по требованию военных комиссариатов обязаны уведомлять призывников и военнообязанных об их вызове в военные комиссариаты, а призываемые на воинскую службу граждане, в свою очередь, обязаны своевременно прибыть по вызову.

В комментарии Украинской правде Пастух пояснил, что на органах местного самоуправления, трудовых коллективах и учебных заведениях осталась лишь функция оповещения призывников. "Далее персональную ответственность за явку в военкомат несет уже персонально призывник", - отметил он.

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияВерховная Радаармия
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