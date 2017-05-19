За добу бойовики поранили 3 бійців

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П'ятниця, 19 травня 2017, 12:49

За минулу добу у зоні АТО жоден український військовий не загинув, троє бійців дістали поранення.

Про це повідомив на щоденному брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

За його словами, на луганському напрямку інтенсивність обстрілів дещо знизилася, за добу було 5 обстрілів.

На донецькому напрямку було 12 обстрілів, 5 із них – із важкого озброєння. Найгарячіше було в Авдіївці, де з 17-ї години четверга понад 5 годин тривав обстріл із важкого озюроєння. Також бойовики порушували "тишу" в Кам'янці та шахті Бутівка.

 

На маріупольському напрямку було 23 обстріли, 9 із важкого озброєння.

Зокрема, бойовики обстріляли житловий квартал у Маріуполі, у селі Бердянське від прямого влучання мін повністю зруйновано дім і пошкоджено ще декілька. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав, сказав Лисенко

Олена Рощенко, УП

Теми: АТО Донбас бойові дії
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