Лозовой п'є чай і про зняття недоторканності не турбується

717 переглядів
0
П'ятниця, 19 травня 2017, 17:21

Народний депутат член фракції "Радикальна партія" Андрій Лозовой називає подання Генпрокуратури на зняття недоторканності "політичною розправою".

Про це він сказав у коментарі "Українській правді" 19 травня.

"Генеральний прокурор Луценко перейшов червону лінію у своєму бажанні політичної розправи над нашою командою. Думаю, для нього це погано закінчиться. Вже два роки тому тодішній генпрокурор Шокін з такою ж метою вносив подання на мій арешт. І де зараз Шокін?.. Так отож", – зазначив нардеп.

На запитання, чи збирається він залишати територію України, Лозовой відповів:

"Ні, працюю в Києві спокійно, п'ю спокійно чай з соратниками".

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.

Геннадія Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея з "Народного фронту" – у незаконному збагаченні, а Андрія Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

У 2015 році Лозовой задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.

Українська правда

Теми: недоторканність
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Дейдей каже, що звинувачення у збагаченні викликали у нього сміх 19 травня 2017, 17:06
ГПУ просить зняти недоторканність ще з трьох нардепів 19 травня 2017, 16:08
Береза вимагає позбавити Вілкула-молодшого недоторканності 16 травня 2017, 10:53
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
ГПУ просить зняти недоторканність ще з трьох нардепів
Україна не готова подавати заявку на членство в НАТО
ЄС відреагував на блокування россайтів в Україні
Ватикан не викликав посла і не критикував "релігійні законопроекти" – Беца
Усі новини
Флешмоб

Подаруй сукню випускниці дитячого будинку

Нове життя

Як пара залишила столицю та отримує задоволення від життя у селі