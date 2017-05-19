Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Лозовой п'є чай і про зняття недоторканності не турбується

П'ятниця, 19 травня 2017, 17:21

Народний депутат член фракції "Радикальна партія" Андрій Лозовой називає подання Генпрокуратури на зняття недоторканності "політичною розправою".

Про це він сказав у коментарі "Українській правді" 19 травня.

"Генеральний прокурор Луценко перейшов червону лінію у своєму бажанні політичної розправи над нашою командою. Думаю, для нього це погано закінчиться. Вже два роки тому тодішній генпрокурор Шокін з такою ж метою вносив подання на мій арешт. І де зараз Шокін?.. Так отож", – зазначив нардеп.

На запитання, чи збирається він залишати територію України, Лозовой відповів:

"Ні, працюю в Києві спокійно, п'ю спокійно чай з соратниками".

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.

Геннадія Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея з "Народного фронту" – у незаконному збагаченні, а Андрія Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

У 2015 році Лозовой задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: недоторканність
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
недоторканність
КС визнав конституційним скасування депутатської недоторканості в 2019 році
У Держдуму внесли документ про пожиттєву недоторканність президентів РФ
Нардепи від "ОПЗЖ" оскаржують зняття недоторканності у КС
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: