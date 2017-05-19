Лозовой п'є чай і про зняття недоторканності не турбується

Народний депутат член фракції "Радикальна партія" Андрій Лозовой називає подання Генпрокуратури на зняття недоторканності "політичною розправою".

Про це він сказав у коментарі "Українській правді" 19 травня.

"Генеральний прокурор Луценко перейшов червону лінію у своєму бажанні політичної розправи над нашою командою. Думаю, для нього це погано закінчиться. Вже два роки тому тодішній генпрокурор Шокін з такою ж метою вносив подання на мій арешт. І де зараз Шокін?.. Так отож", – зазначив нардеп.

На запитання, чи збирається він залишати територію України, Лозовой відповів:

"Ні, працюю в Києві спокійно, п'ю спокійно чай з соратниками".

Як відомо, 19 травня Луценко повідомив, що Генеральна прокуратура підготувала подання до парламенту на дання згоди на притягнення до відповідальності ще трьох народних депутатів.

Геннадія Бобова з партії "Відродження" підозрюють в ухиленні від сплати податків та декларуванні недостовірної інформації, Євгена Дейдея з "Народного фронту" – у незаконному збагаченні, а Андрія Лозового (Радикальна партія) - у незаконному збагаченні та ухиленні від сплати податків.

У 2015 році Лозовой задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.

Українська правда