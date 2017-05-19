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Лозовой пьет чай и о снятии неприкосновенности не беспокоится

Пятница, 19 мая 2017, 17:21

Народный депутат член фракции "Радикальная партия" Андрей Лозовой называет представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности "политической расправой".

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде" 19 мая.

"Генеральный прокурор Луценко перешел красную линию в своем желании политической расправы над нашей командой. Думаю, для него это плохо закончится. Уже два года назад тогдашний генпрокурор Шокин с такой же целью вносил представление на мой арест. И где Шокин?.. Вот именно", - отметил нардеп.

На вопрос, собирается ли он покидать территорию Украины, Лозовой ответил:

"Нет, работаю в Киеве спокойно, пью спокойно чай с соратниками".

Как известно, 19 мая Луценко сообщил, что Генеральная прокуратура подготовила представления в парламент на дачу согласия на привлечение к ответственности трех народных депутатов.

Геннадия Бобова из партии "Видродження" подозревают в уклонении от уплаты налогов и декларировании недостоверной информации, Евгения Дейдея из "Народного фронта" - в незаконном обогащении, а Андрея Лозового (Радикальная партия) – в незаконном обогащении и уклонении от уплаты налогов.

В 2015 году Лозовой задекларировал наличными 150 тыс евро, 50 тысяч долларов, 800 тыс гривен и перечень из 25 объектов ценного движимого имущества (картины, антиквариат), стоимость которого нардепу неизвестна. В то же время, в налоговой отсутствует информация о доходах Лозового с 2000 года, а есть только данные 2015 года о 69,5 тыс грн. зарплаты и 80,5 тыс. грн, полученных на выполнение депутатских полномочий.

Украинская правда

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Темы: неприкосновенность
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