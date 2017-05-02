ЗМІ: США планують вдруге за тиждень запустити міжконтинентальну ракету

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Вівторок, 2 травня 2017, 03:30

В умовах зростаючої напруженості на Корейському півострові ВПС США в середу, 3 травня, планують провести ще одне випробування ракети великої дальності.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на 3 американських чиновників.

Офіційні особи Пентагону заявили, що запуск ракети Minuteman III був давно запланований.

Також наголошується, що ракета буде запущена з тієї ж випробувальної бази Вандерберг в Каліфорнії, що і попередня.

26 квітня США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету. Вона пролетіла 4200 миль на захід до полігону на Маршаллових островах.

Пуск ракети, здатної нести ядерний заряд, відбувся на тлі загострення ситуації в Північній Кореї.

Раніше в КНДР заявили, що планують збільшити кількість тестових запусків ракеті проводити їх щотижня, незважаючи на міжнародний осуд і зростаючу військову напругу з США.

США відправили ударну групу в акваторію біля берегів Корейського півострова.

Як повідомлялося, Пентагон проведе два випробування з перехоплення північнокорейських ракет.

Теми: США
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