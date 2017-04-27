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США успішно випробували міжконтинентальну ракету

Четвер, 27 квітня 2017, 06:07

У США успішно випробували міжконтинентальну балістичну ракету.

Про це повідомляє United Press International.

Ракета була пущена з бази Ванденберг в Каліфорнії. Вона пройшла 4200 миль на захід до полігону на Маршаллових островах.

ВПС США заявили, що таким чином демонструють свої можливості ядерного стримування.

Пуск ракети, здатної нести ядерний заряд, відбувся на тлі загострення ситуації в Північній Кореї.

Раніше в КНДР заявили, що планують збільшити кількість тестових запусків ракет і проводити їх щотижня, незважаючи на міжнародний осуд і зростаючу військову напругу з США.

США відправили ударну групу в акваторію біля берегів Корейського півострова.

Як повідомлялося, Пентагон проведе два випробування з перехоплення північнокорейських ракет.

Теми: США
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