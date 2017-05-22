Доба в АТО: Ситуація залишається складною, двоє військових поранені

Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною, проте повністю контрольованою ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

За минулу добу бойовики 48 разів відкривали вогонь, в результаті чого двоє військовослужбовців ЗСУ отримали поранення.

На Приморському напрямку зафіксовано 17 обстрілів з боку сепаратистів.

Зокрема, увечері бойовики здійснили обстріл позицій ЗСУ поблизу Широкиного з міномета калібру 120 мм. По українських укріпленнях в районі Водяного кілька разів бив танк.

Сили АТО, які тримають оборону біля Гнутового, терористи обстрілювали з 82 мм мінометів, а біля Павлопіля - з озброєння БМП. На тих же ділянках лінії зіткнення, а також недалеко від Лебединського, Чермалика та Новотроїцького бойовики періодично застосовували стрілецьку зброю і гранатомети.

На Донецькому напрямку бойовики 24 рази відкривали вогонь, найчастіше в районі Авдіївки.

"Так, надвечір бойовики неодноразово відкривали інтенсивний вогонь по наших окремих опорних пунктах у південному передмісті Авдіївки з 82-мм та 120-мм мінометів, а також засобів ураження меншого калібру. Східніше, біля Кам'янки, ворог також застосовував міномети калібру 82 мм та зенітну установку", - відзначили в штабі.

З мінометів 82 мм калібру, стрілецької зброї і гранатометів терористи били неподалік Верхньоторецького, Опитного і Пісків. З передмістя Горлівки бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах в районі Зайцевого і Майорського.

Крім того, близько 19.00 бойовики з боку Ясинуватої обстріляли Донецьку фільтрувальну станцію.

На Луганському напрямку було 7 обстрілів. Увечері зі 120 мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї сепаратисти обстріляли українські сили поблизу Троїцького. Неподалік Кримського і Золотого бойовики били з мінометів калібру 82 мм. В районі Малинового терористи застосовували автоматичні станкові гранатомети.