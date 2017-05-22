Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: Ситуация остается сложной, двое военных ранены

Понедельник, 22 мая 2017, 06:51
Сутки в АТО: Ситуация остается сложной, двое военных ранены

Ситуация в зоне проведения АТО остается сложной, однако полностью контролируемой ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

За минувшие сутки боевики 48 раз открывали огонь, в результате чего двое военнослужащих ВСУ получили ранения.

На Приморском направлении зафиксировано 17 обстрелов со стороны сепаратистов.

В частности, вечером боевики совершили обстрел позиций ВСУ вблизи Широкино из миномета калибра 120 мм. По украинским укреплениям в районе Водяного несколько раз бил танк.

Силы АТО, которые держат оборону возле Гнутово, террористы обстреливали из 82 мм минометов, а возле Павлополя - из вооружения БМП. На тех же участках линии соприкосновения, а также недалеко от Лебединского, Чермалыка и Новотроицкого боевики периодически применяли стрелковое оружие и гранатометы.

На Донецком направлении боевики 24 раза открывали огонь, чаще всего в районе Авдеевки.

"Так, вечером боевики неоднократно открывали интенсивный огонь по нашим отдельным опорным пунктам в южном пригороде Авдеевки из 82 мм и 120 мм минометов, а также средств поражения меньшего калибра. Восточнее, у Каменки, враг также применял минометы калибра 82 мм и зенитную установку", - отметили в штабе.

Из минометов 82 мм калибра, стрелкового оружия и гранатометов террористы били неподалеку Верхнеторецкого, Опытного и Песков. Из пригорода Горловки боевики вели огонь по украинским опорных пунктах в районе Зайцево и Майорска.

Кроме того, около 19.00 боевики со стороны Ясиноватой обстреляли Донецкую фильтровальную станцию.

На Луганском направлении было 7 обстрелов. Вечером из 120 мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия сепаратисты обстреляли украинские силы вблизи Троицкого. Неподалеку Крымского и Золотого боевики били из минометов калибра 82 мм. В районе Малинового террористы применяли автоматические станковые гранатометы.

Темы: АТОДонбассВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: