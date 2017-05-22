Луценко проти створення Антикорупційного суду

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Понеділок, 22 травня 2017, 10:55

Генеральний прокурор Юрій Луценко проти створення Вищого антикорупційного суду і за створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.

Про це він сказав в ході конференції з питання повернення коштів, передають Українські Новини.

"Україна потребує створення антикорупційної палати суддів, які будуть займатися справами корупції категорії "А". Незалежно від того, який орган внесе до суду обвинувальний акт, ці справи, на мою думку, повинна була б розглядати спеціалізована палата суддів", - заявив він.

Генпрокурор вважає, що немає необхідності створювати окремий антикорупційний суд, а можна створити тільки спеціалізовану палату при суді, який вже існує.

На думку Луценка, таку палату можливо створити протягом півроку.

Раніше, у понеділок, 15 травня, спікер ВР Андрій Парубій на засіданні погоджувальної ради заявив, що профільний комітет направив йому листа з рішенням про те, що законопроект про Антиконституційний суд не відповідає Конституції.

17 травня член Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя Сергій Соболєв заявив, що Комітет не ухвалював рішення щодо визнання законопроекту №6011 про створення Вищого антикорупційного суду неконституційним.

Теми: корупція
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