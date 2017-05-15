У ВР відмовляються створювати Антикорупційний суд без Порошенка

Комітет Верховної Ради з питань правосуддя і правової політики просить главу парламенту Андрія Парубія повернути законопроект №6011 про створення Вищого антикорупційного суду.

Про це на засіданні погоджувальної ради повідомив Парубій, передають Українські Новини.

"Є рішення зняти його (законопроект) з реєстрації, як такої, де суб'єкт подання не відповідає Конституції", - сказав він.

За словами спікера, профільний комітет направив йому відповідного листа.

На думку профільного комітету, законопроект про створення нового суду може вносити виключно президент.

Комітет з питань регламенту і організації роботи парламенту вважає, що законопроект про створення Антикорупційного суду оформлений і внесений на реєстрацію всупереч ст. 125 Конституції.

Комітет нагадує, що в червні 2016 року Рада прийняла зміни до Конституції в частині правосуддя, які вступили в дію 30 вересня того ж року.

Згідно з ними, до 31 грудня 2017 року створенням, реорганізацією та ліквідацією судів займається президент на підставі закону "Про судоустрій і статус суддів".

Згідно ст. 94 закону "Про регламент Верховної Ради", голова Ради за пропозицією профільного комітету повертає внесений законопроект суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку денного сесії та розгляду на пленарному засіданні.

Як повідомляли Українські Новини, депутати Єгор Соболєв (фракція Об'єднання "Самопоміч"), Мустафа Найєм, Світлана Заліщук та Сергій Лещенко (всі - фракція "Блок Петра Порошенко"), Іван Крулько ( "Всеукраїнське об'єднання" Батьківщина "), а також заступник голови Ради Оксана Сироід пропонують парламенту створити антикорупційні суди.

США за якнайшвидше створення Антикорупційного суду в Україні.