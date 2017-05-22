Справа Шеремета: Нацполіція мовчить щодо вилучених СБУ відеозаписів

У Національній поліції відмовляються повідомити, чи вилучали співробітники СБУ відеозаписи з камер спостереження по вулиці Франка у справі Шеремета, і чи є будинки, з яких не вдалося вилучити відео.

Про це йдеться у відповіді Департаменту комунікації Національної поліції на запит "Української правди".

Запит надсилався 15 травня, до того, як стало відомо про виклик на допит колишнього співробітника СБУ Ігоря Устименка. Відповідь отримано 22 травня. У ній із 6 питань, Нацполіція повідомила лише, що Устименка допитано.

УП надсилала запит, зокрема про відеозаписи, вилучені співробітниками СБУ

На решту питань, які стосувалися вилучених СБУ відеозаписів, Нацполіція відмовилась відповідати, зіславшись на таємницю слідства.

"В іншій частині запитувана інформація не підлягає розголошенню, оскільки негативно може вплинути на проведення досудового розслідування", - йдеться у відповіді.

Відповідь Нацполіції

Раніше журналісти, автори розслідування "Хто вбив Павла?", заявили, що працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

СБУ заявила, що зниклі записи з камер віддали слідчому

Українська правда