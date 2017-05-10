Гнап: Працівники СБУ почистили сервер із відео у справі Шеремета

Працівники СБУ вилучили сервер із відео з камер спостереження в одному з магазинів поблизу будинку вбитого журналіста "Української правди" Павла Шеремета, і повернули його порожнім.

Про це "Українській правді" розповів один з авторів журналістського розслідування справи Шеремета Дмитро Гнап.

За його словами, власник магазину розповів, що працівники СБУ вилучили сервер із відеозаписами, а коли повернули його, з'ясувалося, що всі файли з інформацією за 2 тижні, були видалені.

"Щоб спробувати відновити ці відеозаписи, потрібно витратити багато часу та грошей, однак немає гарантії, що це вдасться зробити", - зазначив Гнап.

Після презентації фільму "Вбивство Павла", відповідаючи на запитання глядачів, Гнап розповів, що записи з деяких камер спостереження не отримали ні поліція, ні журналісти, бо СБУ вилучила сервери і або не повернула їх, або витерла дані.

Крім того, записи з трьох ключових камер – Нацбанку на вулиці Франка 5, готелю Radisson (Ярославів Вал 22) та Макдональдса (Богдана Хмельницького 40/25) – журналістам не дали.

Як відомо, 10 травня було оприлюднено фільм-розслідування вбивства Павла Шеремета, автори матеріалу - редакція розслідувань "Слідство.Інфо" і представники міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP.

У фільмі, зокрема, йдеться про те, що колишній чи теперішній співробітник СБУ Ігор Устименко був помічений на відео з камер спостережень в ніч перед вбивством журналіста Павла Шеремета.

Українська правда