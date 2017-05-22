Для ЄС готують список осіб, що фабрикували справи проти українців в Криму

Правозахисники готують для передачі Європейському Союзу перелік осіб, причетних до фабрикації справ проти українців в окупованому Росією Криму.

Про це повідомила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник на прес-конференції в понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми зі свого боку готували інформацію щодо людей, які особисто несуть відповідальність за такі політичні справи, як справа "диверсантів" й інші. Це і перелік суддів, про який, можливо, вже знають журналісти, і такий перелік продовжує формуватися. Він частково вже переданий в Європейський Союз. І далі буде подаватися інформація про людей, які відповідальні за такі кримінальні справи, коли людей позбавляють свободи", - сказала вона.

За словами керівника КПГ, на даний момент усі 9 затриманих по так званій справі "українських диверсантів" перебувають у СІЗО Сімферополя.

Правозахисниця додала, що у деяких затриманих досі адвокатами є надані владою РФ юристи, і у правозахисників є сумніви в тому, чи адекватно вони представляють інтереси своїх клієнтів. Судові ж засідання стосуються тільки питання продовження термінів тимчасового утримання.

Як відомо, у понеділок вранці в незаконно анексованому Криму відбувся черговий обшук у мешканця селища Леніно Надіра Мамбетшаєва.

Днями національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв заявив, що повернути Крим з-під російської анексії військовим шляхом дуже небезпечно, адже Кремль перетворив півострів на військову базу, там 6 ядерних боєголовок.