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Джемілєв: Крим перетворили на військову базу, там 6 ядерних боєголовок

Субота, 20 травня 2017, 17:29
Джемілєв: Крим перетворили на військову базу, там 6 ядерних боєголовок

Повернути Крим з-під російської анексії військовим шляхом дуже небезпечно, адже Кремль перетворив півострів на військову базу.

Про це в інтерв'ю UA.TV заявив національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв, повідомляє Укрінформ.

"Крим зараз перетворили на таку військову базу, у нас навіть є інформація, що зараз там 6 ядерних боєголовок. Тому розгортати військові дії там дуже небезпечно", - заявив Джемілєв.

За його словами, військові дії на території півострова можуть призвести до етнічних чисток, як це було свого часу в Чечні. 

Джемілєв також висловив думку, що серед кримських татар активних "колаборантів" декілька десятків.

"Якщо говорити про активних "колаборантів" серед татар, які найбільше бояться, що підуть росіяни, - декілька десятків. Але, варто сказати, що вони змушують приходити на якісь мітинги людей, які працюють у бюджетній сфері", - заявив він.

Теми: кримські татариКрим
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