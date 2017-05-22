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В окупованому Криму провели черговий обшук у кримського татарина

Понеділок, 22 травня 2017, 11:22

У незаконно анексованому Росією Криму відбувся черговий обшук у жителя селища Леніно Надіра Мамбетшаєва.

Про це у своєму Facebook повідомив кримський адвокат Едем Семедляєв.

"Сьогодні з 7:30 в смт. Леніно пройшов обшук у Мамбетшаєва Надіра. Подробиці пізніше", - написав Семедляєв.

Підконтрольні Кремлю силові відомства анексованого Криму поки не коментували причин обшуку.

Як повідомлялося, 8 травня 2017 року силовики окупаційної влади Криму під час обшуку в будинку голови Судацького меджлісу Ільвера Аметова побили його сина й відвезли в невідомому напрямку.

Також у анексованому Криму 18 травня 2017 року, у День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, затримували кримськотатарських активістів.

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