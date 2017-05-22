Путін на першій зустрічі із Макроном говоритиме про Україну

1145 переглядів
0
Понеділок, 22 травня 2017, 18:48

Президент РФ Володимир Путін обговорить з президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію в Україні під час візиту в Париж 29 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента Росії.

Згідно з ним, 29 травня Путін на запрошення Макрона відвідає з візитом Париж.

"Відбудеться також обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань, перш за все з координації зусиль у боротьбі з тероризмом і врегулювання криз в Сирії і на Україні", - сказано в повідомленні.

Як відомо, раніше про візит Путіна до Макрона повідомило російське видання "Комерсант".

В українському МЗС повідомили, що зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель заплановано провести найближчим часом.

Теми: Путін Франція Україна
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Кремль одержав листа від сина Сущенка 22 травня 2017, 18:18
Кремль хоче переконати, що візи України з РФ - це "відморожені вуха" 22 травня 2017, 16:42
Путін раптово приїде у Францію – ЗМІ 22 травня 2017, 09:01
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Шувалов пов'язав заборону в'їзду із "міжвидовою боротьбою політиків"
Шувалову заборонили в'їзд в Україну на 5 років
Кремль хоче переконати, що візи України з РФ - це "відморожені вуха"
Україна пропускатиме вантажі до Придністров’я тільки з дозволу Молдови
Усі новини
Світлоград, якого немає

Як двоє підлітків створюють скейтпарк у Лисичанську

Канни-2017

Французький поцілунок Беллуччі й найстильніші Турман і Сарандон