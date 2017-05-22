Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин на первой встрече с Макроном будет говорить об Украине

Понедельник, 22 мая 2017, 18:48

Президент РФ Владимир Путин обсудит с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Украине во время визита в Париж 29 мая.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Администрации президента России.

Согласно ему, 29 мая Путин по приглашению Макрона посетит с визитом Париж.

Реклама:

"Состоится также обмен мнениями по актуальным международным и региональным вопросам, прежде всего по координации усилий в борьбе с терроризмом и урегулирования кризисов в Сирии и на Украине", - сказано в сообщении.

Как известно, ранее о визите Путина в Макрона сообщило российское издание "Коммерсант".

В украинском МИД сообщили, что встреча президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель запланировано провести в ближайшее время.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ПутинФранцияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны

Путин создает информационные условия для эскалации против балтийских стран – ISW

фотоИз-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы

Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Все новости...
Путин
Трампу понравилось, как Путин похвалил его идею прекратить войну
Трамп говорит, что ему приятна похвала Путина
В Кремле заверили, что не заключали соглашений с КНДР во время визита Ким Чен Ына
Последние новости
09:22
Макрон прокомментировал возможное возвращение Трампа к власти
09:19
Французский производитель автокомпонентов Faurecia избавился от активов в России
09:13
фото, видео"Ни одной уцелевшей квартиры": СМИ показали жилой дом в Одессе после атаки РФ после атаки РФ
09:04
Что будет после F-16. Какие самолеты и вертолеты упомянули как потенциальное пополнение Сырский и Олещук
08:55
Зеленский в Давосе встретился с королем и премьером Бельгии, которая председательствует в Совете ЕС
08:38
Дуда считает, что "запустить" вступление Украины в НАТО можно еще до окончания войны
08:35
В столице Кыргызстана упал вертолет Ми-8: есть погибший и раненые
08:09
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 13 танков
07:53
Американские Apache и Super Cobra или французские "Миражи". Какие самолеты и вертолеты могут усилить авиацию Украины
07:51
Россияне активизировались на Лиманском и Авдеевском направлениях, здесь отбили 63 атаки − Генштаб
Все новости...
Реклама: