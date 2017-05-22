Путін на першій зустрічі із Макроном говоритиме про Україну

Президент РФ Володимир Путін обговорить з президентом Франції Еммануелем Макроном ситуацію в Україні під час візиту в Париж 29 травня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації президента Росії.

Згідно з ним, 29 травня Путін на запрошення Макрона відвідає з візитом Париж.

"Відбудеться також обмін думками з актуальних міжнародних і регіональних питань, перш за все з координації зусиль у боротьбі з тероризмом і врегулювання криз в Сирії і на Україні", - сказано в повідомленні.

Як відомо, раніше про візит Путіна до Макрона повідомило російське видання "Комерсант".

В українському МЗС повідомили, що зустріч президента України Петра Порошенка, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель заплановано провести найближчим часом.