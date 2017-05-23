Бойовики застосували РСЗО "Град" поблизу Авдіївки

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Вівторок, 23 травня 2017, 01:04

Із настанням сутінок 22 травня російсько-терористичні війська значно підвищили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії зіткнення, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, терористи випустили щонайменше півтора десятка реактивних снарядів з РСЗО "Град" по позиціях ЗС України в районі Опитного.

Окрім того, ускладнилась ситуація й у південному та східному передмісті Авдіївки. Там бандити інтенсивно обстріляли укріплення сил АТО з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів.

Водночас на Приморському напрямку поблизу Павлополя противник випустив по позиціях сил АТО майже три десятки 120-мм мін.

Як повідомлялось, проросійські бойовики від початку доби 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення.

Теми: АТО бойові дії Донбас
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