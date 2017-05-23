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Боевики применили РСЗО "Град" вблизи Авдеевки

Вторник, 23 мая 2017, 01:04

С наступлением сумерек 22 мая российско-террористические войска значительно повысили свою огневую активность на отдельных участках линии соприкосновения, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, террористы выпустили по меньшей мере полтора десятка реактивных снарядов из РСЗО "Град" по позициям ВС Украины в районе Опытного.

Кроме того, усложнилась ситуация и в южном и восточном пригороде Авдеевки. Там бандиты интенсивно обстреляли укрепления сил АТО из минометов калибра 120 и 82 мм, а также стрелкового оружия и гранатометов.

В то же время на Приморском направлении вблизи Павлополя противник выпустил по позициям сил АТО почти три десятка 120-мм мин.

Как сообщалось, пророссийские боевики с начала суток 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины. В результате один украинский военный получил ранения.

Темы: АТОбоевые действияДонбасс
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